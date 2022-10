Love story tra Jorginho e Paola Saulino | arrivano le minacce della fidanzata dell’italo-brasiliano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In casasi sta abbattendo una tempesta d’ira, gelosia e vendetta. L’oggetto del contendere non riguarda il campo, ma gossip vero e proprio. Il centrocampista del Chelsea eNazionale è al centro di un vortice:e Catherine Harding non se le stanno mandando a dire sui social. La polemica è scoppiata quando Harding, compagna del calciatore del Chelsea, avrebbe scoperto unatra. Harding ha pubblicato una storia Instagram insultando: “Put****, non mettere più le tue mani sudicie su“. La lite è continuata con ledi Harding: “Non devi preoccuparti degli avvocati, vengo io a prenderti”. Parole pesanti quelle ...

Il Cittadino

Poche ore da single, e la Ferragni è stata già inquadrata in una nuova. L'indiscrezione è stata lanciata dalla giornalista Claudia Cabrini su Twitter , ma a confermare il rumor non esiste ...... dall'altro Selena che, attraverso le sue canzoni, raccontava di quanto fosse stata tossica la suacon l'ex e di come fosse stato difficile amarlo. Risultato La modella ricoperta di ... “A Brexit love story”: se una vicenda personale racconta l'universale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...È l’esempio di come un apparentemente banale servizio per un giornale può diventare il racconto di una storia paradigmatica, di come le vicende di una persona possono testimoniare la direzione di una ...