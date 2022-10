Lollobrigida FdI e Barelli FI arrivano insieme a Montecitorio “Sempre lavorato per tenere unito il centrodestra” “Si troverà la quadra”

sottolinea il voto di Berlusconi per la presidenza del Senato e crede 'che la ... È 'inaccettabile' , per l'esponente di, 'di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un ...Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco. 3 ore fa Donzelli: Meloni - Cav nella sede diNiente di male 'Non lo so... E non ho l'agenda dei due'. ...Per il parlamentare azzurro, intervistato da La Stampa, l'ex presidente del Consiglio viene "maltrattato" e Fratelli d'Italia "sta giocando a dividere il partito". E aggiunge: "A questo punto si scelg ...“Diamo l’appoggio esterno al governo. Si scelga lei questi scienziati di ministri”. Non usa mezzi termini Gianfranco Micchichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Nel giorno della riconciliazion ...