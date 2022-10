Lola uccisa a 12 anni | ' Sgozzata senza motivo' Fermata una senzatetto | la pista degli ' emarginati'

La 12enneDaviet è statasenza un perché. Questa è la pista che segue la polizia francese per spiegare l'omicidio della ragazzina sgozzata venerdì a Parigi mentre tornava a casa da scuola. La ...L'ombra del traffico d'organia 12 anni senza motivo La principale sospetta è Dahbia, 24 anni, una senzatetto con precedenti psichiatrici. È stata fermata insieme a un'altra donna, Amine, ...Chi ha ucciso la piccola Lola, la bambina di 12 anni sgozzata venerdì a Parigi mentre tornava a scuola da casa e trovata senza vita in un baule La pista che si sta facendo strada tra ...Venerdì scorso era uscita di casa, come ogni mattina, per andare a scuola. Lì la 12enne ha seguito le lezioni e, dopo l’ora di pranzo, ha raccolto il suo zaino e ha percorso sempre la stessa strada pe ...