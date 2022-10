(Di lunedì 17 ottobre 2022) Quelle luci dei riflettori che ha tenuto puntati addosso in tutta la campagna elettorale si sono in gran parte spente. E ora Carlosi trova in evidente difficoltà, sgomita, cerca di mettersi in mostra. Ma lo fa in maniera talmente scomposta da scivolare pesantemente. Lui, che si dichiara moderato e centrista, rispettoso delle istituzioni, sembra uno del Pd (che tanto critica) quando parla del nuovo presidente del Senato. «Trovo la storia politica, le affermazioni di Ignazio La Russa totalmente inappropriate per svolgere il ruolo di seconda carica dello Stato», ha detto a “Che tempo che fa”. Lodisulla presidenza Uno. E siladi Fratelli d’Italia, che lo mette all’angolo. «L’inadeguato, dopo aver fatto ...

Secolo d'Italia

Sia Renzi cheassicurano di aver votato scheda bianca: 'Lo avrei rivendicato, non siamo ... 'Questomostra che le contraddizioni interne alla maggioranza sono più pesanti di quanto ...in un tweet aggiunge: 'Al di là dei numeri non esiste per noi liberali votare un nostalgico ... 'Questomostra che le contraddizioni interne alla maggioranza sono più pesanti di quanto ... Lo scivolone di Calenda, "cintura nera della spudoratezza": straparla e si becca la reazione Ignazio La Russa ringrazia chi l'ha votato come presidente del Senato. E ringrazia anche per i voti arrivati dalla minoranza. Perché ci sono state defezioni nella maggioranza: parte ...Ignazio La Russa ringrazia chi l'ha votato come presidente del Senato. E ringrazia anche per i voti arrivati dalla minoranza. Perché ci sono state defezioni nella maggioranza: parte ...