Listeria | ritirato un lotto di gorgonzola dolce Dop

Il nuovo ritiro persegue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes. .L'avviso, pubblicato sul sito del ministero della Salute, specifica che il lotto in questione è il 218246252,per "possibile presenza dimonocytogenes", e si invitano i consumatori ...Nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani. (ANSA) ...Listeria, altro caso. Nuovo allarme per «possibile presenza di listeria monocytogenes» in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani. Il Caseificio Gelmini Carlo, ...