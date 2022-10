Listeria | nuova allerta alimentare | ritirato formaggio dai supermercati

(Di lunedì 17 ottobre 2022)dal mercato un lotto di “Gorgonzola Dolce Dop” da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia, per sospetta contaminazione da. L’avviso, pubblicato sul sito del ministero della Salute, specifica che il lotto in questione è il 218246252,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

