(Di lunedì 17 ottobre 2022), altro caso. Nuovo allarme per 'possibile presenza dimonocytogenes' in undelDolce DOP di. Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate ...

ilgazzettino.it

Il nuovo ritiro persegue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel , tramezzini e pancakes . Forse dovresti anche sapere chenella porchetta, il Ministero: 'Non consumatela e restituite le confezioni al punto vendita', ritirati pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier. Il ministero della Salute: ... Listeria nel gorgonzola, ritirato lotto del marchio “Pascoli italiani”. «Rischio microbiologico» Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...