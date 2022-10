L' inquietante spin-off mediorientale della guerra Russia-Ucraina

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I droni iraniani armano l'offensiva russa su infrastrutture civili e popolazione nelle principali città ucraine. Mentre Mosca minaccia Israele di reagire in caso di forniture di armi a Kiev. E a Washington si teme che i sauditi forniscano ai russi know how sulla sua tecnologia militare

