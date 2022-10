L’incognita Mondiale per il Napoli e per la Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Mentre ci godiamo unstratosferico, primo in Campionato e Champions League, gol segnati a grappoli e addirittura da 15 giocatori, ci avviciniamo alla pausa per ilin Qatar e non possiamo non chiederci quale sarà l’impatto di questa inusuale sosta sugli azzurri e sullaA in generale. Tra poco più di un mese, infatti, il campionato si fermerà a lungo. Dopo la partita casalinga con l’Udinese, il 12 novembre, iltornerà in campo direttamente a gennaio 2023, precisamente il 4, a San Siro contro l’Inter. Il modo in cui verrà gestita la sosta e la forma fisica dei giocatori che saranno stati impegnati in Qatar rischia di essere determinante per il prosieguo della stagione e, quindi, per l’assegnazione dello scudetto. Se guardiamo al rendimento dell’anno scorso, c’è di che rallegrarsi. Il ...