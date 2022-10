Ligue 1 | giornata 11 | Marsiglia ko a Parigi | sale il Lille

Sky Sport

In Spagna invece è previsto per le ore 21:00 il posticipo della nonadi Liga tra ... Nel resto d'Europa si gioca in Svezia , Romania , in Francia con la2 che presenta alle 20:45 Bastia - ...La domenica della1 si è chiusa nel migliore dei modi per il Paris Saint - Germain . Il club parigino allenato da Christophe Galtier ha infatti vinto il big match dell'undicesimacontro l' Olympique ... Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’articolo Nantes-Friburgo: segui l’Europa League in Diretta LIVE proviene da Footballnews24.it Giovedì 13 ottobre, sul terreno di gioco dello Stade de la Beaujoire e con fischio di inizio previsto al ...