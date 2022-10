Letizia di Spagna strega il Presidente tedesco | abito fasciante e tacchi killer senza paura

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 ottobre 2022)diè in viaggio di Stato in Germania e ogni suo look è una favola. La Reina punta sui colori decisi e non sbaglia specialmente con l‘blu cobalto di Carolina Herrera che nasconde un potente messaggio e per il quale non teme di indossare ialtissimi nonostante la sua malattia ai piedi.di, tour in Germania Dopo l’con cut out del Columbus Day,dicon suo marito Felipe ha ricevuto il benvenuto ufficiale a Berlino dalFrank-Walter Steinmeier e da sua moglie Elke Büdenbender. Per il primo incontro formale la Reina ha deciso di indossare un nuovoblu brillante, firmato Carolina Herrera. Donna ...