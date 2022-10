Lecce Fiorentina 1-1 LIVE | doppio cambio per Italiano

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Al Via Del Mare, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via Del Maresi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. SINTESI1-1 1? Inizia la partita al Via Del Mare. Qualche minuto di ritardo a causa dei fumogeni che hanno ostacolato la vista. 3? Problemi per Jovic eprepara già il: entrerà Cabral. 7? Ufficializzato il, dentro Cabral per Jovic. 10? Prova a guadagnare campo la squadra di. 14? Giallo per Mandragora. 18? Occasione viola, bel destro di Mandragora ma Falcone ...