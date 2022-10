Lecce | Baroni | «Buona partita | volevamo vincere Ecco cosa ci è mancato»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le parole didopoFiorentina: l’analisi ai microfoni di DAZN del tecnico pugliese Le dichiarazioni didopoFiorentina ai microfoni di DAZN: L’ANALISI – “La squadra ha fatto bene, tenendo il campo anche nei momenti difficili. Ad un certo punto sono finite le energie e ci siamo abbassati.la vittoria e nel primo tempo le condizioni per riuscirci c’erano. Al primo errore poi la Fiorentina ha pareggiato. Un punto, quello di oggi, che muove la classifica. Ci portiamo a casa la prestazione e la crescita dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto 3/4 situazioni che con maggior determinazione avrebbero portato al gol. Ci èquel guizzo per mettere dentro la palla. La prestazione, però, è e rimane convincente da parte di una squadra giovane. ...

Commenta per primo L'allenatore del, Marco, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio del via del Mare contro la Fiorentina : 'La squadra ha fatto bene, tenendo il campo anche nei momenti difficili. A un certo ......sulla sinistra dalla formazione di Marco. Al 38' arriva anche il gol dei viola con Cabral: il brasiliano viene pescato in fuorigioco dal VAR che annulla. Al 42' invece arriva il gol del...Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla così ai microfoni della sala stampa del Via del Mare dopo l'1-1 interno con la Fiorentina: "Potevamo mettere dentro più ...Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ...