“Le parole hanno un peso!” | Antonella Fiordelisi lo bacchetta duramente | salta il banco per Edoardo VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 17 ottobre 2022)scopre finalmente la verità: ecco cosa si nasconde davvero dietro al comportamento di(fonte youtube)All’interno della Casa più spiata d’Italia gli altarini emergono gradualmente. Dopo il naufragio della “ship” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, gli spettatori stanno focalizzando l’attenzione sul flirt nascente traDonnamaria ed. Il volto di “Forum”, infatti, ha da subito mostrato interesse per la bella spadaccina salernitana, arrivando a privilegiarla con effusioni e confidenze intime.aveva ammesso in prima battuta di considerarsi “fluido“, e di non aver quindi particolari preferenze per l’identità di genere di un ...