Le confessioni di Charlie Gnocchi sulle donne della casa | “Fatico a resistere”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022)si apre nelladel GF Vip: lo speaker radiofonico fatica aalle presenze femminilidi Cinecittà Torna a parlare. Anche di mattina il noto speaker radiofonico è sempre uno dei vipponi più arzilli nel loft di Cinecittà, con il consueto spazio dedicato a Radio Bartolo, poi trasformata in Radio Coatta, in cui ogni mattina il fratello di Gene si confessa con Luca Salatino e i due simulano una trasmissione nella quale parlano a ruota libera di varie tematiche. Oggiha rivelato come più passi il tempo e più aumenti la fatica aalle varie. In effetti tenersi a freno può risultare ...