Lazio | Immobile ko | il messaggio sui social che carica i tifosi

Cirocommenta l'infortunio subito durante la partita dellacon l'Udinese, promettendo di tornare il prima possibile Cirosuona la carica dopo l'infortunio alla coscia destra ...ROMA - Ciroguarda con speranza al recupero. L'infortunio muscolare di ieri, capitato nel match contro l'Udinese, lo terrà fuori per qualche settimana. Da valutare le sue condizioni, mercoledì con dei ...Con l'infortunio di Immobile, la Lazio si ritorva ora con un bel problema di non facile risoluzione: Sarri deve trovare un modo per sostituire il suo bomber.Il bomber, il giorno dopo il problema muscolare capitato contro l'Udinese, appare già voglioso in vista del recupero ...