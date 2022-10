Laurenza Prime Minister | “Meloni Premier? Per l’empowerment femminile bisogna fare di più”

Leggi su fmag

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il risultato elettorale di Giorgia, votata alle ultime elezioni politiche da più di cinque milioni di italiani, apre una crepa nel soffitto di cristallo della politica: per la prima volta in Italia una donna potrebbe diventare – anzi, sicuramente –. Un risultato storico se lo si considera oltre gli schieramenti di destra o di sinistra: mai prima nella storia della Repubblica Italiana la guida del Governo è stata affidata ad una donna. Ma basterà questa nomina a stimolare i processi di empowermente di partecipazione politica dell’altra metà del cielo? Per approfondire la questione, abbiamo rivolto qualche domanda all’Ing. Angela, cofounder(la scuola di politica per le giovani donne) e responsabile della scuola di Napoli. La prima ...