L’attacco di Renzi | «Andremo da Mattarella se Pd e M5S ci lasciano fuori dagli accordi sulle presidenze alle Camere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) «Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone». È la sentenza del leader di Italia Viva Matteo, che assieme ad Azione di Carlo Calenda occupa 30 seggi nel Parlamento della XIX legislatura e si aspetta che almeno qualche posizione di rilievo venga affidata a uno dei suoi. Se così non fosse, l’ex sindaco di Firenze sarebbe pronto a salire al colle per dire la sua al Capo dello Stato: «Io dico solo che gliistituzionali devono garantire tutte le minoranze», dichiara riguardoposizioni ancora in ballo, tra cui i vicepresidenti di Camera e Senato che normalmente spettanoopposizioni. «Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero» – aggiunge – «sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla ...