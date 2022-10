L’ammissione di Ronaldo | il fenomeno | “Sì faccio terapia”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'ex calciatore ha preso parte alla presentazione del film Dazn a lui dedicato Si chiama "Il" ed è il film Danz dedicato ae presentato nel weekend a Madrid. L'ex calciatore racconta il periodo complesso vissuto dopo il doppio infortunio al ginocchio nel 1998 e nel 2002. Il brasiliano ha detto: "Con tutto l'ottimismo del mondo e con tutto l'amore che ho per il calcio ci sono stati momenti in cui non sapevo dov'ero e dove andavo. Non capivo perché mi succedevano tante cose negative. Perché succedevano a me, che sono una brava persona, che sono onesto, simpatico, almeno ogni tanto, che sorrido sempre. Una persona alla quale tutti vogliono bene. Non lo capivo. Però poi alla fine alle persone oneste che si comportano bene e lavorano duro Dio riserva momenti spettacolari. Uffff, mi emoziono".