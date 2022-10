“Ladra | fai schifo” Choc al GF Vip | urla all’improvviso | tutti senza parole “Puzzi | lavati”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una nuova puntata della Regina di Roma è arrivata ed i telespettatori del GF Vip 7 non stanno facendo altro che parlarne. C’è chi l’ama e la sostiene a priori, pure la polizia ha dimostrato di essere clemente con lei nonostante leal megafono. Altri non ce la fanno. Ora ce l’ha con Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese. Un tripudio di offese, critiche taglienti, ed a tratti incomprensibili, ha investito la ‘ex’ dell’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati, dell’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese e della star del web Elenoire Ferruzzi. Cos’avranno fatto per indignare tanto la Regina di Roma? Bugiardi, sporchi, addirittura una vergogna per l’Italia. GF Vip 7,e accuse“Elenoire Ferruzzi vatte a lavà che fai pietà. Fai, mamma mia, che ribrezzo che ...

Biccy

... io da uno che dopo 20 anni di matrimonio e 3 figli fa un'intervista facendomi passare per...la famiglia è na str*nza perché chiede gli alimenti per lei ed i figli Proprio vero come...L'ha scoperta mentre rubava e per non denunciarla ha preteso soldi e tentato abusi: per questo, raccolta la segnalazione della vittima, una ragazza di 25 anni, e compiuti tutti gli accertamenti del ... Urla contro Elenoire e Pamela fuori dal GF Vip, i vipponi sentono tutto Il tentativo di furto nel cuore del centro storico, l’allarme per i borseggi e la polemica: c’è chi lamenta l’intervento tardivo della polizia locale e la «giustizia fai da te» ...McDonald’s UK ha deciso di schierarsi contro i ladri di patatine fritte o almeno così lascia intendere nella nuova simpatica campagna realizzata dall’agenzia Leo Burnett. La campagna in questione comp ...