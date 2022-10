L’AD Paolo Vasile fuori da Mediaset España Gli ascolti crollano | lo streaming avanza e Piersilvio fa il pugno di ferro

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Cambiamento epocale a, amministratore delegato e deus ex machina dei grandi successi di Telecinco, sarebbedall’azienda. Il top manager, di 69 anni, era emigrato nella Penisola iberica nel 1999 accumulando nel tempo un potere senza precedenti nel settore.dio disi spiega col periodo nero che sta attraversando Telecinco.mai così bassi e fine di una leadership che ormai durava da anni. I problemi sono iniziati con la perdita di Passaparola nell’access prime time, finito in seguito ad una battaglia legale sulla rete rivale Antena 3 e, a distanza di anni, non rimpiazzato da un degno sostituto. Poi ci sono stati la crisi del pomeriggio a base di gossip ...