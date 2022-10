La Virtus Bava Pozzuoli cade anche a Monopoli | terzo ko di fila

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Terza sconfitta consecutiva peral termine di una partita giocata sottotono dalla compagine flegrea che è stata sempre sotto nel punteggio. I gialloblù pagano i tanti errori in fase realizzativa e un primo quarto che alla fine ha pesato notevolmente sul risultato finale. Un primo parziale da dimenticare per lache sbaglia tantissimo sia dal pitturato che dal perimetro consentendo adi chiudere al termine dei primi 10? sul 30-5. Strigliati a dovere dal loro tecnico i gialloblù nel secondo parziale entrano sul parquet con un piglio diverso. Tamani non sbaglia un colpo sotto le plance e inpiù volte la retina. La rimonta dei puteolani parte proprio da lui, così...