La verità su questa foto | da Lilli Gruber scorre odio contro Meloni e Berlusconi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel giorno del vertice tra Giorgiae Silvioin via della Scrofa, a Roma,scatena Andrea Scanzi a Otto e Mezzo, il salottino rosso de La7 dove la firma del Fatto Quotidiano picchia duro, anzi durissimo,i due leader del centrodestra. "Il fatto che il centrodestra quando va al potere si compatta non mi stupisce. Oggi non mi aspettavo una gara di cazzotti tra. Hanno fatto una finta pace, non si sopportano. È chiaro che governeranno insieme", premette con la consueta spocchia. Poi il commento sullache hanno diffuso Cav e, fianco a fianco al termine dell'in: "Lache hanno fatto insieme oggi era abbastanza tirata, il ...