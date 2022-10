La storia di ' Via della Scrofa' | sede della destra italiana

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Il fatto che Silvio Berlusconi si sia recato a viaper ricucire con Giorgia Meloni ha un significato simbolico rilevante, che non si esaurisce nella contingenza politica legata alla formazione del nascituro governo. L'edificio al civico 39 di questa via lunga e stretta nel cuore del Campo Marzio, infatti, ha un primato: è l'unico quartiere generale di un partito che è riuscito a superare indenne il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, quando le alterne fortune delle forze politiche travolte dal ciclone Tangentopoli o ridimensionate nelle loro capacità economiche, provocarono l'abbandono o il trasloco a sedi più economiche di quelle che gli italiani si erano abituati a sentire nominate per gran parte del Dopoguerra. Erano i tempi del "Bottegone" comunista in via delle Botteghe Oscure e ...

