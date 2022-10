La schiarita sui ministri dopo il vertice Meloni-Berlusconi | il retroscena | i nomi di FI accettati dalla leader di FdI

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il faccia a faccia di circa un’ora tra Giorgiae Silvioavrebbe portato a una sostanziale accelerazione sul completamento delle caselle per il nuovo governo. Secondo undell’agenzia Ansa, neltenuto oggi nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, si sarebbe discusso per confermare Antonio Tajani nel ruolo di vicepremier e ministro degli Esteri, così come ormai consolidato dai totodegli ultimi giorni. Si sarebbe trovato un accordo sulla collocazione dell’ex presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che andrebbe a guidare il ministero delle Riforme, finora però attribuito dai rumors al leghista Roberto Calderoli che potrebbe andare agli Affari regionali. Forza Italia così rinuncerebbe all’ambizione di avere per sé il dicastero della Giustizia, ...