“La salute mentale costa | ho bisogno di aiuto | c’è in ballo la mia vita”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. “Lapurtroppo”. Giulia, 28 anni, vive in provincia di Bergamo e ha scelto questo titolo per la raccolta fondi che ha aperto per riuscire a tornare a vivere. “Non sono solita chiederee chi mi conosce lo sa bene. Sono però arrivata ad un punto limite in cui c’è letteralmente inla mia”, scrive nella descrizione della campagna lanciata sulla piattaforma GoFundMe. È la storia di Giulia, ma potrebbe essere la storia di tante altre persone che soffrono di problemi di, alla quale è dedicata una giornata a livello mondiale: quest’anno è stata il 10 ottobre e ha visto iniziative anche in città a Bergamo. “Esiste la sanità pubblica per quanto riguarda questi temi, declinata nei CPS – centri ...