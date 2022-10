La Russia bussa alla porta dell’Iran | non solo droni kamikaze | Teheran fornirà anche missili Fateh-110 con componenti cinesi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il 24 febbraio nessuno se lo sarebbe aspettato, ma a quasi otto mesi dall’inizio della guerra è chiaro che la resistenza e la controffensiva dell’Ucraina sul campo di battaglia hanno cambiato quella che sembrava una storia scritta del conflitto. Oggi la situazione è ben diversa dal febbraio scorso: comei comandanti russi sul campo confermano nelle intercettazioni, i loro rifornimenti e munizioni stanno finendo.se hanno magazzini pieni di macchinari e sistemi d’arma vecchissimi, non è un caso che Mosca abbia così deciso di chieder aiuto all’Iran. Lo ha fatto per ottenere la fornitura di un migliaio – e presto di altri duemila – cosiddetti “”, ma oraper ottenere quello che un tempo era l’orgoglio dell’apparato militare-industriale russo: i ...

