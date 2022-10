La Russia avverte Israele | “Stop alle relazioni se fornirete armi all’Ucraina”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La rivalità tra Iran earriva fino. Dopo il bombardamento di Kiev usando, secondo le accuse, droni iraniani, stamattina Mosca ha minacciato ritorsioni contro Tel Aviv in caso di forniture militariautorità ucraine. “Una mossa molto avventata”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, commentando la possibilità “cheforniràal regime di Kiev”. Una scelta che “distruggerà tutte letra i nostri paesi”, ha scritto su Telegram. Dall’inizio della guerra, Kiev ha cercato in diverse occasioni di acquistare sistemi di difesa aerea israeliani. Secondo gli analisti, finora, lo stato ebraico si è opposto per evitare che Mosca ostacoli i propri raid aerei in Siria, diretti contro le ...