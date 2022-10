La Russia avverte Israele | Se date armi all’Ucraina | distruggete le relazioni con Mosca

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev ha messo in guardiadal fornire, ritenendo che un’azione in questo senso “distruggerebbe” lecon la. “sembra prepararsi a consegnareal regime di Kiev. Questo è un passo molto sconsiderato. Distruggerà tutte leinter-statali tra i nostri paesi”, ha detto Medvedev. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

