La Romagna è più lontana da Roma

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sarei felice di essere smentito dai fatti, ma nel toto ministri che impazza da giorni non leggo nomi familiari. Possiamo ambire al massimo a un posto da sottosegretario e non è il massimo della vita. ...

ChiamamiCittà

Nei giorni scorsi il Corriereha raccolto le istanze delle varie categorie economiche e sociali per dare un quadro ilpossibile esauriente della situazione e anche per stimolare chi ...La squadra è rimasta compatta e concentrata ed è stata finalmenteconcreta del solito,cinica e ancheprecisa. Quanto alla prestazione e allo spirito, ho avuto invece ulteriori conferme ... Covid in Romagna: più casi, ricoveri, vittime e focolai in RSA