La risposta di Valentina Ferragni sul presunto nuovo flirt dopo la separazione

(Di lunedì 17 ottobre 2022)e Luca Vezil hanno messo fine alla loro storia d’amore durata quasi 9 anni. Con un messaggio diffuso sui social hanno dato l’annuncio della rottura, tanto necessaria quanto “sofferta”. Nelle ultime ore, tuttavia, l’attenzione si è focalizzata nuovamente sulla più piccola delle sorelle, per via di un rumor riguardante un suo. Vi raccomandiamo...e Luca Vezil si sono lasciati: ecco l'annuncio sui socialquasi nove anni di amore la coppia di influencer si è detta addio: "Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto p... A scatenare ...

CiakGeneration

...Ferragni Instagram In poche parole,Ferragni ha smentito non solo il gossip su ... Tuttavia, a causa della travolgentedei fan, la serie è stata riportata in vita da Netflix.È docente di Arpaterapia, con comunicazione eal Ministero della Sanità dal 2002, all'...Meinero è nata a Cuneo nel 1984. Arpista, ha conseguito, presso il Conservatorio di Trento, ... Valentina Ferragni smentisce il flirt con Alvaro de Juana di Elite Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Valentina Ferragni ha smentito pubblicamente il flirt attribuitole con il nuovo attore di Elite 6 Alvaro de Juana.