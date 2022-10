La polemica su Chiara Ferragni e il fenomeno delle mini star inconsapevoli sui social

Il video cancellato e rimesso senza audio è ancora online Per qualche minuto è stato visibile sul profilo Instagram diFerragni un video che ha messo lei e il marito al centro dellasocial, tanto per cambiare. Nel video si vede il figlio maggiore della coppia, Leone, insolitamente scocciato e in ...... ci sono segnali del declino neurologico che possono manifestarsi con nove anni di anticipo di Alice Politi Letizia di Spagna: che cosa è il neuroma di Morton che le è stato diagnosticato di...Diciamo così, a far parlare di sé la Chiara nazionale è un asso. Un po’ meno un genio, però – dice la maggior parte del popolo internettiano che a tratti la ama e a tratti la detesta – quando lei e co ...Per qualche minuto è stato visibile sul profilo Instagram di Chiara Ferragni un video che ha messo lei e il marito al centro della polemica social, tanto per cambiare. Nel video si vede il figlio magg ...