La musica mi ha salvato la vita? Forse sì Ecco quella che ho amato di più

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laha da sempre caratterizzato la mia. Fin da quando da ragazzino la registravo col mio Geloso a bobine aspettando che la canzone che mi piaceva fosse trasmessa alla radio. Poi la fonovaligia Lesa con i primi dischi, da “Mellow Yellow” di Donovan fino all’album “Disraeli Gears” dei Cream che ha cambiato la mia percezione dellaintroducendomi al rock. Quindi “Big Hits” dei Rolling Stones, i Beatles, fino all’approdo nel mondo di Jimi Hendrix. La psichedelica degli Iron Butterfly nella suite “In-A-Gadda-Da-Vida” e dei Pink Floyd di “A sacerful of secrets” o i Doors di “Waiting for the Sun”. Troppo giovane per sapere che Jimi Hendrix e Rolling Stones si esibivano nella mia Bologna, ho in seguito recuperato con tanti concerti. I doppi album, dal costo doppio, come “Electric Ladyland” di Jimi o “Wheels of Fire” dei ...