La grande musica rap protagonista a Scampia | la prima Red Bull 64 Bars Live

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La suggestiva location a, che ha ospitato laedizione della kermessele Red64in partnership con Huawei FreeBuds Pro 2. Un palco centrale e due gradinate laterali per far vivere agli spettatori un’esperienza immersiva nel mondo delle sonorità. Ad aprire le danze il dee-jay set TY1. Poi Ernia, Madame, Fabri Fibra, Guè, Marracash. E, infine, il rapper di casa, Geolier, che a Secondigliano ci è nato. Questo lo show portante dellaedizione del Red64, in partnership con Huawei FreeBuds Pro 2, che ha esaltato il rap nella sua forma più pura a(Napoli), sabato 8 ottobre. Più di 8.500 spettatori (l’evento è andato sold out), a cui si sono ...