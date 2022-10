La giornalista Maria Ovsyannikova è riuscita ad uscire dalla Russia La conferma dell’avvocato | «E’ in Europa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Latelevisiva moscovita Marina– nota per aver protestato, a marzo 2022, dietro la conduttrice di un notiziario della Tv di Stato russa con un cartello contro l’invasione russa dell’Ucraina – ha lasciato lapoco dopo aver evaso gli arresti domiciliari, lo scorso 5 ottobre. Are che la dissidente del regime di Putin non si trova più entro i confini della federazione è stato il suo avvocato Dmitry Zakhvatov, aggiungendo che siache la figlia – con lei fuggita – si trovano in. La fuga dagli arresti domiciliari non era passata inosservata alle autorità russe due settimane fa, senza che però queste riuscissero a stabilire la posizione della donna. La notizia era rimbalzata in patria e poita da un ...