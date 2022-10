La Gazzetta dello Sport

Strana la vita. Che cosa hanno in comune Rafa Nadal, Tiger Woods, Kobe Bryant e Paulo Dybala La sensazione che il tempo passato lontano dalla propria disciplina sia perso, quasi un mezzo tradimento ......dai nonni materni che non lo hanno lasciato mai solo e intraprenderà un percorso di... il padre accusato di essere l'assassino della sua famiglia avrebbe inviato diverse lettere ai... La fisioterapia, i suoceri e la Ferrari da campione: come Dybala trascorre l'attesa L’argentino nei prossimi giorni farà una nuova risonanza e intanto si gode la famiglia al completo in Italia Nessuno lascia solo Paulo Dybala: non lo lascia solo la Roma, che sta facendo di tutto per ...