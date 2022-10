La Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare l' Ucraina

Lafortemente ai connazionali ancora presenti in Ucraina di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati". Lo si legge sul profilo Twitter ...E l'ambasciata italiana e lainvitano nuovamente i connazionali a lasciare il Paese . Droni kamikaze su Kiev, la Guardia Nazionale ne distrugge uno a colpi di armi automatiche: l'esplosione ...La Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali ancora presenti in Ucraina di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati". (ANSA) ...La Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare il Paese. Teheran nega di aver fornito droni kamikaze."Il vicepresidente del consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev annuncia lo stop alle relazioni di ...