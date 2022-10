La curiosa collaborazione tra i nostri antenati ed i Neanderthal

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) - Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell'ateneo olandese di Leida e pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” afferma che Homo sapiens, l'attuale specie umana, e uomo di, suo predecessore in linea evolutiva, probabilmente intrattenevano rapporti di scambio. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni grazie alla datazione di alcuni tra i più importanti siti archeologici di Francia e Spagna, rilevando una forbice di soli 2800 anni tra insediamenti e manufatti propriamente Sapiens o. Una fase di parziale sovrapposizione non può dunque essere esclusa.

