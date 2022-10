La Cina | gli scontri a Manchester e le lezioni all’Ue Scrive Harth

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Rafforzeremo il sostegno per la sicurezza nazionale per meglio salvaguardare il sistema e l’ideologia cinese. Costruiremo il Fronte Unito più patriottico e incoraggiamo tutti i figli e le figlie della nazione cinese di dedicare tutto loro stesso al sogno del grande ringiovanimento cinese”. Solo poche ore dopo queste parole di Xi Jinping all’apertura del XX° Congresso del Partito comunista cinese è arriva una conferma emblematica del significato preciso di queste parole: una sempre crescente repressione di qualsiasi dissenso al regime e il suo centro di potere, all’interno ma anche al di fuori della. Sono sconvolgenti le immagini delle proteste di domenica davanti al consolato generale cinese a, nel Regno Unito. Si vede come un manifestante di Hong Kong trasto nel perimetro del consolato e picchiato da un gruppo di ...