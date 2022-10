(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nessuna motivazione ufficiale sul perché i risultati su Pil, produzione industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione urbana - frenati dall'era zero Covid e dalla debolezza economica internazionale - previsti per martedì non saranno resi noti. Forse sarebbero risultati stridenti a fronte delle previsioni a dir poco trionfalistiche annunciate da Xi Jinping

L'HuffPost

...contributivo e flessibilità per chi esce di Vincenzo Galasso Auto elettriche, così laprepara ...vino circa 800 metri di altitudine all'interno del Parco Nazionale (nel comune di Torricella),...... nelle sue analisi pubblicate pochi giorni fa, dà l'economia globale in quasirecessione per ... Lasi dovrà accontentare di una crescita di solo il 4,4%, ben lontani dalla traiettoria ... La Cina è sicura di vincere le "sfide incomparabili" di domani, ma rinvia i dati economici di oggi Nessuna motivazione ufficiale sul perché i risultati su Pil, produzione industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione urbana - frenati dall'era zero ...In carica dal 2012 il presidente punta ad un inedito terzo mandato. L'economia rallenta, ma davanti al Congresso del Partito Comunista ribadisce la linea dura nei confronti di Taiwan.