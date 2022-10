La cattura del carbonio cresce a livello globale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) - I progetti per lae lo stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica sono cresciuti di circa il 44% negli ultimi dodici mesi, raggiungendo 244 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. E' quanto emerge da un think tank del Global CCS Institute. Alcuni esperti sostengono che la tecnologia CCS, che di solito agisce come un filtro sulle ciminiere industriali e immagazzina ilnel sottosuolo, sia essenziale per raggiungere l'obiettivo di un'economia a zero emissioni dientro il 2050.