La Bielorussia potrebbe attaccare l' Ucraina nelle prossime ore

... quindi,distrarre gli ucraini da quello che nelle ultime settimane è uno dei fronti in cui hanno ottenuto i successi più importanti sul campo. Negli ultimi otto mesi, laè ...L'esercito bielorussoperò decidere di entrare in Ucraina. Vadim Kabanchuk combatte nel ... "È anche la nostra guerra perché abbiamo un motto nel reggimento: liberiamo laattraverso ...La Russia li avrebbe comprati dall'Iran (che però nega). Si tratta di velivoli piccoli in grado di trasportare una quantità limitata di esplosivo, ma dotati di una caratteristica che li rende particol ...Guerra in Ucraina: centinaia di bielorussi chiedono di combattere al fianco degli ucraini nel reggimento speciale istituito in Polonia per i dissidenti ...