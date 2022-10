Kouamè risponde a Ceesay | fra Lecce e Fiorentina è 1-1

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Un tempo a testa e pari giusto tra, che al Via del Mare si prendono un punto ciascuno dopo un 1-1 figlio di una gara giocata a buoni ritmi. Sono, il migliore dei viola, a mettere la firma su un risultato che soddisfa maggiormente i padroni di casa. Gli ospiti, che devono rinunciare dopo pochi minuti a Jovic per infortunio, sono i primi a rendersi pericolosi al 19?, quando Mandragora va al tiro con il destro ma Falcone respinge in tuffo. I giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio al 23?, quando Banda mette un cross tagliato dalla sinistra che scavalca Igor e trovache di testa conclude però fuori da ottima posizione. Nel momento migliore dei salentini è però la Viola a passare in vantaggio con Cabral, ma l'arbitro annulla ...