Kiev sotto attacco | Zelensky “Il terrore russo non ci distruggerà”

(Di lunedì 17 ottobre 2022)(UCRAINA) (ITALPRESS) –di nuovole bombe. A una settimana dagli attacchi missilistici russi, la capitale ucraina si è risvegliata: sono almeno tre le esplosioni che si sono verificate all'alba, una nel distretto centrale di Shevchenkivsky. Negli attacchi colpito un palazzo non abitato, dove è divampato un incendio. Le esplosioni sarebbero state provocate da undi droni kamikaze. Dopo l'su, l'allarme aereo è scattato stamattina su tutto il Paese. “Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico ha terrorizzato la popolazione civile. Droni e missili Kamikaze stanno attaccando tutta l'Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a– afferma su Telegram il presidente ucraino, ...

