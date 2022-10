Kiev | solo donne nel nuovo scambio di prigionieri | 108

Agenzia ANSA

L'Ucraina ha confermato lo scambio di oltre 100 prigionieri con la Russia, precisando che si è trattato del "primo scambio di sole donne". "Oggi è stato effettuato un altro scambio su larga scala di prigionieri. È stato colpito un edificio residenziale. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci. Gli occupanti avranno una giusta punizione e la condanna delle città. In questi giorni la Russia attacca l'Ucraina con i droni kamikaze, armi potentissime, quasi impossibili da intercettare che hanno cambiato la situazione."