tvsvizzera.it

Per paura del padre, omofobo e razzista,non è riuscito per anni a fare outing come gay. Lo ha detto l'attore, sotto processo a New York per molestie sessuali. "Mio padre era un suprematista bianco e un neonazista", ha detto l'..., durante la sua deposizione in tribunale, ha sostenuto di non aver fatto coming out a causa del padre , descritto come un neo - nazista e suprematista bianco . L'attore, in questi giorni,... Usa: Kevin Spacey, non feci outing per paura di mio padre Kevin Spacey fa delle affermazioni piuttosto forti riguardo il suo coming out ed il suo padre neo-nazista durante il processo per molestie ...Per paura del padre, omofobo e razzista, Kevin Spacey non è riuscito per anni a fare outing come gay. Lo ha detto l'attore, sotto processo a New York per molestie sessuali. (ANSA) ...