Karim Benzema ha vinto il suo primo Pallone d' Oro

Leggi su agi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI -vince per la prima volta in carriera ild'Oro. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il 34enne attaccante francese del Real Madrid è stato proclamato vincitore dell'edizione 2022. Here is the image you've all been waiting for!! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022 "Essere qui è un orgoglio. Penso a quando ero bambino, a tutto il lavoro che mi sono messo alle spalle. Sono cresciuto con questo sogno nella mia testa, ed è stata una motivazione".commenta così la conquista deld'Oro 2022. See you next year #ballondor pic.twitter.com/Na5cKZAG8C — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022 ...