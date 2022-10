Kanye West si scaglia contro gli ebrei sionisti | Mi hanno fregato per troppo tempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ha negato di essere antisemita e ha rincarato la dose attaccando i 'media ebraici' e gliin generale, affermando che 'loper'.è ancora al centro delle polemiche a causa dei suoi recenti commenti sugli: dopo che le sue dichiarazioni sono state considerate antisemite da molte celebrità e associazioni statunitensi, il rapper è stato nuovamente intervistato da N.O.R.E. e DJ EFN durante l'ultimo episodio del Drink Champ. Durante il podcastha affermato di non essere affatto antisemita, in parte perché anche lui è "ebreo come il sangue di Cristo", ma ha fortemente criticato il popolo ebraico, dicendo che gli ...

'In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente', ha affermatoche nel frattempo ha cambiato ...è ancora al centro delle polemiche a causa dei suoi recenti commenti sugli ebrei : dopo che le sue dichiarazioni sono state considerate antisemite da molte celebrità e associazioni ...Kanye West – o Ye, come preferisce farsi chiamare lui – ha detto, a proposito della morte di George Floyd avvenuta a Minneapolis il 25 maggio 2020, che l’uomo è morto perché «era imbottito di fentalyn ...Kanye West ha negato di essere antisemita e ha rincarato la dose attaccando i 'media ebraici' e gli ebrei sionisti in generale, affermando che 'lo hanno fregato per troppo tempo'. Kanye West è ancora ...