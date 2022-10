Juventus | Bremer stop 20 giorni | lesione di basso grado Inter in dubbio

La Juve ha reso noto l'entità dell'infortunio di: si tratta di lesione. Il brasiliano sarà indisponibile per 20 giorni Laha comunicato le condizioni di Gleison, dopo l'infortunio patito contro il Torino. Di seguito l'esito degli esami di questa mattina. IL COMUNICATO ...TORINO - "Gli esami diagnostici ai quali si è sottopostoquesta mattina presso il J - Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero". E'...La Juventus perde Bremer. Il difensore brasiliano, uscito per infortunio durante il derby vinto 1-0 contro il Torino, dovrà stare fuori dal campo circa 20 giorni. Dopo il ko subito in partita infatti ...Arriva il verdetto degli esami per Gleison Bremer, costretto al cambio per infortunio a inizio secondo tempo di Torino-Juventus ...