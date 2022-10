Juve | Juve; lesione bicipite femorale | Bremer 20 giorni di stop

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Circa 20per il pieno recupero di. E' la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il difensore brasiliano dellantus, una ...

Dall'autore di 'CASA', sulle vicende bianconere, ecco una nuova saga che promette di tenere tutti incollati allo schermo tra ironia e risate clicca qui per IL PRIMO EPISODIO Nicò… Nicolaaaa… Nicò…...1 Rafaela Pimenta , nell'intervista concessa a Tuttosport , ha parlato anche della situazione di Moise Kean alla Juventus : 'È un ragazzo, è emerso a sedici anni, ha guadagnato tanti soldi e può ...All’inizio sembrava potesse rimanere in campo, infatti, aveva chiesto di restare ad Allegri. L’ex granata Bremer, infatti, ha lasciato il campo nel secondo tempo del match per un fastidio muscolare. P ...Il Psg potrebbe decidere di separarsi da Galtier a fine stagione nonostante sia arrivato solamente quest'estate. Il club parigino pensa quindi già ai ...